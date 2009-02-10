У Криму директор фабрики – вимагач отримав 6 років позбавлення волі

У Криму суд призначив директорові ялтинської фабрики, який вимагав гроші з інвестора, покарання у вигляді 6-ти років позбавлення волі із забороною протягом трьох років обіймати керівні посади та конфіскацією половини майна.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Криму.

«Керівник не підписував з інвестором договір оренди приміщень до тих пір, поки той не виконав його умови – не приніс 25 тисяч доларів США у якості «передоплати» за автограф. Загалом же свою згоду фабрикант оцінив у 100 тисяч доларів», – йдеться у повідомленні.

Суд, оцінивши зібрані докази вини директора фабрики, погодився з позицією прокуратури та призначив підсудному покарання у вигляді шести років позбавлення волі із забороною протягом трьох років обіймати керівні посади та конфіскацією половини майна.

Апеляційний суд Криму, переглянувши вирок місцевого суду, залишив його в частині призначеного покарання без змін.

***Фабрика є підприємством Ялтинської міської ради, яка уклала з інвестором договір. Згідно з договором на місці приміщень, що орендуються, має бути зведено торгівельно-офісний житловий комплекс.