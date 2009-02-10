ДАІ перевірить стан маршруток Криму

З 12 по 28 лютого співробітники Державтоінспекції проведуть на території Криму операцію «Перевізник-2009».

Як повідомили в прес-службі кримського управління ДАІ, під час операції у водіїв громадського транспорту перевірятимуть документи на право перевозки людей, справність автобусів. При виявленні на маршруті технічно несправних автобусів, згідно зі статтею 37 Закону України «Про дорожній рух», експлуатація транспортного засобу буде заборонена, а його водія буде притягнуто до адміністративної відповідальності.

При перевірці технічного стану маршрутних таксі і автобусів співробітники ДАІ звернуть особливу увагу на справність запасного виходу в транспорті, укомплектованість вогнегасниками, на факти встановлення додаткових пасажирських місць і балонів для роботи на газовому паливі.

Окрім цього, під час операції «Перевізник-2009» буде організована перевірка дотримання водіями Правил дорожнього руху.