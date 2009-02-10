Кримський прем`єр не вважає себе виключеним з Партії регіонів

Голова Ради міністрів Криму Віктор ПЛАКИДА не вважає себе виключеним з лав Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Сімферополі, коментуючи рішення політради кримської організації ПР про його виключення з партії.

“Я не вважаю себе таким, що вибув з лав Партії регіонів. Я був завжди її прихильником, я був їй відданим, залишаюся з нею до кінця”, – підкреслив В.ПЛАКИДА.

Як повідомляв УНІАН, політрада кримської організації Партії регіонів на засіданні 9 лютого ухвалила рішення виключити мера Сімферополя Геннадія БАБЕНКА і кримського прем`єра В.ПЛАКИДУ з лав ПР і зі складу виконкому кримської парторганізації.

Г.БАБЕНКО має намір оскаржити рішення у найвищих органах партії.