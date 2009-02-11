Водоканал Керчі, що дихав на ладан, займався добродійністю

Керченська міжрайонна природоохоронна прокуратура передала до суду справу про перерахування добродійної організації коштів підприємства водопровідно-каналізаційного господарства.

"Прокуратурою розслідувано і направлено до суду кримінальна справа про зловживання арбітражного керівника, який замість порятунку місцевого підприємства водопровідно-каналізаційного господарства розбазарював його засоби", - говориться в повідомленні прес-служби кримського наглядового відомства.

Зокрема, у період санації в середині 2005 року арбітражний керуючий перевів з рахунків виробничого підприємства понад 400 тисяч гривень благодійній організації.

"Суду належить розібратися, як підприємство, що на ладан дихало, займалося добродійністю", - йдеться у повідомленні.