Євпаторія, Ялта і Джанкой без тепла

В Автономній Республіці Крим котельні низки міст відключені від газу.

Так, у Євпаторії з 32-х котелень сьогодні працюють лише 9. «23 котельні відключені від газу за борги підприємством «Кримгаз», - повідомила по телефону кореспондентові УНІАН керівник прес-служби виконавчого комітету Євпаторійської міської ради Олена ГАРМАШОВА.

Населення Євпаторії за січень сплатило за тепло 49% необхідного. «За січень за воду населення сплатило на 90%, за електроенергію – 83%, оплата за газ перевищила 100%, а чомусь за тепло сплатили лише 49%», – сказала О.ГАРМАШОВА.

«Від опалювання відключено не лише житловий фонд, адже ті самі котельні опалюють і житловий фонд, і школи, і лікарні, і дитсадки», – сказала керівник прес-служби виконавчого комітету.

При цьому, відзначила вона, євпаторійський бюджет заборгованості за тепло не має. «Бюджет платить місяць у місяць, і, ймовірно, вони не мають права відключати бюджетну сферу, оскільки у неї немає заборгованості», – говорить О.ГАРМАШОВА.

Без опалювання більшість жителів Євпаторії залишилися з 10 лютого.

У кримському місті Джанкой з 17 котелень працює лише 2, повідомила по телефону УНІАН диспетчер джанкойської філії «Кримтеплокомуненерго». Котельні опломбували 10 лютого. «15 котелень опломбовані. Не чіпали лише ті дві котельні, які обслуговують Центральну районну лікарню і пологовий будинок», – повідомила диспетчер.

Відключено від подачі тепла 85% житлових будинків Великої Ялти, повідомила по телефону кореспондентові УНІАН прес-секретар мера Ялти Тетяна АГАРКОВА. Планувалося почати відключення з 6 лютого, проте мерові Сергію БРАЙКУ вдалося домовитись про відстрочення на декілька днів. Відключення від тепла відбулося з понеділка. Причина відключення – борги двох з трьох теплопостачальних організацій за спожитий газ і електроенергію. Борги нагромадилися через низьку поточну оплату за надані послуги населенням міста і селищ Великої Ялти. Нагромаджені борги унеможливили одержання лімітів на газ теплопостачальним організаціям. За словами Т.АГАРКОВОЇ, вдалося домовитись лише про те, що не відключатимуть від тепла такі соціальні об`єкти, як: Лівадійська лікарня, Будинок дитини в Ялті і школа-інтернат в Алупці. Міський бюджет повністю розплатився за тепло, соціальна сфера – дитсадки, школи, поліклініки, об`єкти культури, які опалюються міні-котельнями, встановленими за міською програмою «Тепло», – з теплом.

У Сімферополі станом на сьогодні відключено 16 котелень, про це УНІАН повідомили в прес-центрі мерії з посиланням на першого заступника міського голови Петра ПОЛТАВСЬКОГО. «У нас з позавчорашнього дня почалося відключення споживачів у зв`язку з тим, що відбувається недоплата за газ. Тому треба постаратися попрацювати з квартиронаймачами, населенням приватного сектору з тим, щоб збільшити оплату з усіх видів енергоносіїв», – відзначив віце-мер.

Проблеми з теплом є і в деяких інших регіонах Криму (містах Армянськ, Щолкино).

Прокуратура Криму зараз проводить перевірку законності припинення місцевими газовиками подачі газу філіям «Кримтеплокомуненерго» в регіонах автономії, повідомили УНІАН у прес-службі наглядового відомства.