Проблем з виплатою стипендій немає

Станом на 11 лютого Міністерство освіти і науки профінансувало видатки на виплату стипендій та заробітної плати за січень і лютий поточного року в повному обсязі відповідно кошторисів навчальних закладів.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки з посиланням на заступника міністра Петра КУЛІКОВА.

«На сьогодні проблем з виплатою стипендій не існує - всі студенти повинні отримати стипендії. Це питання перебуває на особливому контролі міністра», - наголосив П.КУЛІКОВ.

Він також повідомив, що МОН зафіксувало і усунуло випадки затримання виплати стипендій в окремих навчальних закладах в зв’язку із переведенням рахунків цих ВНЗ з проблемних банків в стабільні. Керівництво МОН повідомило ректорів про неприпустимість затримок виплати стипендій і заробітних плат, незалежно системи оцінювання.

Так, за даними МОН, у Тернопільському державному педагогічному університеті затримка з виплатою стипендій викликана переоформленням документів для переходу на готівкове обслуговування до іншого банку. За інформацією ректорів Харківського національного педагогічного університету імені Г.Сковороди, Волинського національного університету імені Лесі Українки станом на 10 лютого заборгованості із виплатою стипендій немає.