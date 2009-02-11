Ющенко затвердив склад робочої групи з розвитку Севастополя

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Розпорядженням № 20/2009-рп затвердив склад робочої групи з підготовки пропозицій щодо розроблення додаткових заходів, спрямованих на забезпечення комплексного розвитку міста Севастополя.

Текст розпорядження розміщено на офіційному сайті глави держави.

До складу робочої групи увійшли, зокрема, голова Севастопольської міської державної адміністрації, співголова робочої групи Сергій КУНІЦИН; перший віце-прем`єр-міністр України, співголова робочої групи Олександр ТУРЧИНОВ; заступник міністра палива та енергетики України Бурзу Хангулу огли АЛІЄВ; депутат Севастопольської міської ради Володимир АРАБАДЖІ; перший заступник міністра освіти і науки України Олександр ГРЕБЕЛЬНИК; заступник міністра охорони навколишнього природного середовища України Дмитро ГУРСЬКИЙ; заступник міністра аграрної політики Валентина ЗАВАЛЕВСЬКА; перший заступник міністра регіонального розвитку та будівництва Олексій ІЩЕНКО; голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ, інші посадовці та народні депутати.