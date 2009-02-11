У Севастополі проходить колегія Міноборони Росії - ЗМІ

У Севастополі проходить виїзна колегія Міністерства оборони Росії, де обговорюється питання про передачу Україні об`єктів Чорноморського флоту РФ у зв`язку з кризою.

Як пише газета «Новая», йдеться про судноремонтний завод, спортивний клуб ЧФ і нове недобудоване житло для моряків.

При цьому видання відзначає, що в Управлінні прес-служби й інформації Міноборони РФ дуже здивувалися, що журналісти знають про нараду в Севастополі, але інформацію коментувати відмовились. Проте капітан I рангу Андрій КРИЛОВ, начальник Служби інформації й громадських зв`язків ЧФ у Севастополі, визнав, що нарада таки проводиться.

Українські моряки вже давно чекають на передачу об`єктів. «Я ставлюся негативно до того, що майно Чорноморського флоту Росії передаватиметься шматками, - сказав «Новой» віце-адмірал Борис КОЖІН, перший командувач Військово-Морських Сил України. - Потрібно вести переговори про передачу всіх об`єктів. Спочатку скласти план і відповідно до нього вже здійснювати передачу. Україна давно вимагає такого плану у Росії, але росіяни досі нічого не зробили».