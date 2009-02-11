У підвалах будинків Севастополя знайшли балони з газом і киснем

У Севастополі в підвальних і цокольних поверхах низки багатоквартирних будинків співробітники МНС виявили й вилучили газобалонні установки.

Як повідомили в прес-службі Головного управління МНС у місті Севастополі, зокрема, за телефонним повідомленням мешканців у підвальному приміщенні одного з 12-поверхових багатоквартирних будинків Ленінського району міста було виявлено декілька балонів, які містять пропан-бутан, кисень і ацетилен, «що заборонено законодавством, зокрема, законом України «Про пожежну безпеку».

Інспекцією державного пожежного нагляду Ленінського району було складено протокол про адміністративне правопорушення щодо посадовця підприємства, яке допустило зберігання балонів з газами і окислювачами в підвалі житлового будинку, під час проведення ремонтних робіт мереж водопостачання будинку. Для вилучення газових балонів, окрім фахівців МНС, були залучені співробітники Ленінського РВ УМВС і аварійно-диспетчерської служби ВАТ «Севастопольгаз».

Повідомляється також про аналогічний випадок, що стався в місті Інкерман, що входить до складу Балаклавського району Севастополя.

Крім того, в Балаклавському районі під час проведення рейдових перевірок підвалів у багатоквартирному будинку було виявлено газовий балон. Його витягнули з приміщення і доставили у відповідне для зберігання місце. За порушення законодавства власника балону притягнуто до адміністративної відповідальності відповідно до ст.175 Кодексу України про адміністративні правопорушення, повідомили в прес-службі.

За інформацією заступника начальника Головного управління МНС України в Севастополі Віктора СТРЕЛКОВА, здебільшого зберігання газобалонних установок у підвальних і цокольних поверхах багатоквартирних будинків допускають підрядні організації, які виконують роботи з ремонту внутрішніх будинкових мереж. «Саме комунальники найчастіше заносять в підвали газове устаткування, аби усунути, наприклад, аварію і заварити труби. А потім, щоб не носити балони з собою, залишають їх у будинках», - сказав він і додав, що інспекторами МНС вже притягнуто до відповідальності як керівників таких підприємств, так і інших співробітників.

За інформацією прес-служби, такі порушення виявлені в усіх чотирьох районах Севастополя. У більшості випадків адресна інформація про те, що в підвалах зберігаються балони, надходить від мешканців.