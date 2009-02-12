Конкурси пельменів, домашніх наливок і вин пройдуть в Сімферополі

14 лютого в Сімферополі пройде Республіканський фестиваль «Сибірські витоки і кримські традиції».

«Головне завдання фестивалю - збереження культури і традицій народів Сибіру і Росії, підтримка народної і родинної творчості, подальше духовне зближення сибіряків і кримчан», - наголошується в повідомленні прес-служби Громадської організації «Земляцтво сибіряків в Криму».

В рамках фестивалю відбудуться конкурси пельменів, пирогів, домашніх наливок і вин. Окрім того, кримські сибіряки і гості фестивалю продемонструють свої творчі можливості і таланти в пісенному і танцювальному жанрах.

У заході планується участь близько 140 осіб.

***Республіканська громадська організація «Земляцтво сибіряків в Криму» створена в листопаді 2005 року. Сьогодні земляцтво об`єднує 1400 чоловік, а регіональні відділення створені в 12 регіонах Криму і 5 регіонах України.