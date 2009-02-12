10-метрове опудало зими спалять на Масляницю в Євпаторії

1 березня в Євпаторії, з нагоди свята Масляниці, відбудуться народні гуляння.

Почнеться свято з «Масленичного поїзда»: вулицями міста пройдуть творчі колективи.

На головній площі Євпаторії будуть встановлені ярмаркові ряди «Сувенірний» і «Обжорний». «Організована дегустація млинців і розширена торгівля кондитерськими і кулінарними виробами», – повідомляє Євпаторійський міський центр дозвілля.

На вулиці Дувановській виставлять на продаж народні іграшки, прикраси тощо. Євпаторійські товаровиробники запропонують гостям широкий вибір харчової продукції.

Участь у конкурсі «Ой, ти, теща, друг рідний!» приймуть більш як 10 команд зі всього Криму. Зокрема, найсильніших запросять до «крижаного стовпа». «До вершини стовпа добратися не так-то просто. Сміливець, який впорається з цим випробуванням швидше за всіх, отримає в подарунок живого півня», – наголошується в повідомленні.

Завершаться народні гуляння біля «Магічного багаття». Відбудеться ритуальне спалювання записок з побажаннями «От чого хочу позбавитися цього року» і 10-метрового опудала зими, розмах рук якого складе в цілому не менше 20 метрів. «Величезних розмірів «зимове» чучело буде зроблено невипадково: разом з цим символом холодів і неспокійної зими в минуле підуть усі крупні і дрібні неприємності», – говорять організатори.

Організаторами гулянь є Міністерство культури Криму і виконком Євпаторійської міської ради. Святкову шоу-програму готує Євпаторійський центр дозвілля.