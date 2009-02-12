Керівників автотрансінспекції Севастополі судитимуть за хабар

Направлено до суду кримінальну справу стосовно начальника відділу територіального управління Головної державної інспекції на автомобільному транспорті у Севастополі, його заступника та трьох спеціалістів, порушену за хабарництво.

Як повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України, кримінальну справу було порушено прокуратурою Севастополя за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Як з’ясувалося у ході слідства, представники автотрансінспекції за попередньою змовою вимагали й отримали хабар на загальну суму 1400 дол. США та 1300 грн. від підприємця за непроведення упродовж липня-серпня минулого року перевірок законності використання 78 автомобілів таксі, власники яких уклали з підприємцем договори про надання послуг.