Прокурор вимагає тепла для Криму

Прокурор Криму Володимир БОЙКО вимагає припинити незаконні дії з припинення газопостачання котелень, які забезпечують життєдіяльність 40 населених пунктів автономії.

Про це повідомили сьогодні в прес-службі прокуратури Криму.

«Дії «Кримгазу» суперечать вимозі статті 6 Закону України «Про теплопостачання», яка основою політики в цій сфері встановлює принцип заборони на відключення в опалювальний період від систем енерго-, газо- і водопостачання об`єктів теплопостачання як об`єктів життєзабезпечення і стратегічного призначення», - йдеться в повідомленні наглядового відомства.

Внесення прокурорського протесту «припиняє незаконні дії», заявили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, зокрема, за борги населення припинене газопостачання більшості котелень Євпаторії, Джанкою, Сімферополя, припинено подачу тепла в 85% житлового фонду Великої Ялти.