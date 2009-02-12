Влада Сімферополя наказала включити газ котельним. Негайно!

Сімферопольська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій зобов`язала міськгаз негайно й у повному обсязі відновити поставки газу котельним Сімферополя.

Про це повідомили в прес-центрі мерії Сімферополя.

Крім того, комісія з ТБ і НС зобов`язала «Кримтеплокомуненерго» «подати стійке тепло» сімферопольцям, коли котельні одержать газ. «Комісія – це той орган, який має право ухвалювати такі рішення, – підкреслив мер Сімферополя Геннадій БАБЕНКО. – Тим більше, є розпорядження прокуратури, яке зобов`язує компанію «Кримгаз» відновити подачу газу кримським котельним».

За даними начальника управління з питань надзвичайних ситуацій і захисту населення Віктора ТИМОФЄЄВА, якщо котельні не одержать газ, то це загрожує розморожуванням систем, адже, за прогнозом погоди, 16-17 лютого в Сімферополі очікується зниження температури повітря до 6-7 градусів морозу.

Як повідомив генеральний директор «Кримтеплокомуненерго» Ігор ВАЙЛЬ, на сьогоднішній день у Сімферополі працюють тільки 3 котельні, всі інші були опломбовані 10 і 11 лютого (зокрема котельні, що подають тепло до закладів освіти й медицини). «Кримгазом» опломбовані засувки на вході в котельні, тиск газу – нуль», – констатував І.ВАЙЛЬ. За його словами, «Кримтеплокомуненерго» готове подати тепло до будинків сімферопольців, у лікарні й школи міста через 3 години після пуску газу на міські котельні.

Як повідомляв УНІАН, прокурор Криму Володимир БОЙКО вимагає припинити незаконні дії з припинення газопостачання котельних, які забезпечують життєдіяльність 40 населених пунктів Кримської автономії.