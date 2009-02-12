Випив горілку – загримів до лікарні

Прокуратура Керчі за матеріалами податківців порушила кримінальну справу за фактом незаконного виготовлення, зберігання і збуту алкогольних напоїв із недоброякісної сировини.

Згідно з виводами експертизи, фальсифікована горілка містить сивушні масла і складні ефіри, не відповідає необхідним вимогам і представляє небезпеку для життя і здоров`я людей.

Також встановлено, що після вживання підробленої горілки до лікарні з отруєнням потрапив мешканець Керчі.

Підпільний цех працював вдома у мешканки міста-героя, підроблена горілка реалізовувалася по 7 грн. за пляшку ємкістю 0,5 л. Під час огляду горілчаного виробництва співробітники податкової міліції вилучили 125 пляшок фальсифікату, більш як 30 літрів спирту, кришки тощо.

Справа порушена за ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України, повідомляє прес-група Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації у Криму.