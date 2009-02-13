Штормове попередження в Україні
10:11, 13 лютого 2009Крым
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Лякає гідрометцентр МНС
В Україні оголошене штормове попередження, повідомляє сьогодні прес-служба гідрометцентру Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України.
Згідно з повідомленням, вночі 14 лютого місцями у західних областях сильний сніг, у східній частині - сильний дощ з мокрим снігом.
Вдень 14 лютого на півдні, протягом 15 лютого в північних, центральних та південних областях місцями сильні опади переважно у вигляді мокрого снігу та снігу, в окремих районах налипання мокрого снігу; на дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця.
У південних, східних областях та в Криму пориви вітру 15-20 м/с.
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