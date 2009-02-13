Кримгаз натякнув: газ котельним він не включить

Компанія «Кримгаз» зобов`язана ухвалити рішення щодо прокурорського протесту стосовно постачання газу в кримські котельні не пізніше, ніж через десять днів з моменту його отримання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова правління ВАТ «Кримгаз» Василь РОГАТИН заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі, коментуючи вимогу прокуратури відновити подачу газу в котельні Криму.

Як повідомлялося, 11 лютого прокурор Криму Володимир БОЙКО зажадав «припинити незаконні дії» з припинення газопостачання котелень, які забезпечують життєдіяльність 40 населених пунктів Кримської автономії. «Дії «Кримгазу» суперечать вимозі статті 6 Закону України «Про теплопостачання», яка основою політики в цій сфері встановлює принцип заборони на відключення в опалювальний період від систем енерго-, газо- і водопостачання об`єктів теплопостачання як об`єктів життєзабезпечення і стратегічного призначення», - заявили в прокуратурі.

«Протест ми одержали 12 числа. У протесті сказано, що нам дається 10 днів, і через 10 днів ми мусимо якось відреагувати на нього», - заявив В.РОГАТИН.

При цьому він зазначив, що «Кримгаз», навіть якщо його зобов`яжуть, «не в змозі технічно виконати» подачу газу на тепловиробляючі підприємстві, оскільки скорочено подачу газу до Криму з материка.

Голова правління державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» Анатолій ПРИСЯЖНЮК додав, що НАК «Нафтогаз України» «відпускає з материка на Крим рівно стільки газу, скільки є проплат і скільки є ліміту».

Основний постачальник тепла в Криму - підприємство «Кримтеплокомуненерго» - заборгувало українському «Нафтогазу» більш як 100 млн. грн. «Немає договорів, немає оплати, немає лімітів, газ - це товар, який просто так не відпускається», - наголосив А.ПРИСЯЖНЮК.

Довідка УНІАН. Через борги населення припинено газопостачання більшості котелень міст Євпаторії, Джанкоя, Сімферополя, припинено подачу тепла в 85% житлового фонду Великої Ялти.