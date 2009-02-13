Ліві збирали в Криму гроші на квиток Ющенку до Америки

Близько 350 прихильників Комуністичної і Соціалістичної партій протестували проти політики Президента України Віктора ЮЩЕНКА сьогодні на мітингу в центрі Сімферополя.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції «Ющенко – валіза – Америка!» встановили на головній площі міста – площі Леніна – сцену і привезли старий учбово-тренувальний літак Л-29 з символікою КПУ і написом «Ющенко, валіза, Америка!». Поряд стояла урна, до якої всі бажаючі могли кидати гроші для «придбання квитка ЮЩЕНКУ до США».

«Ми протестуємо проти антисоціальної економічної політики, яку проводить «помаранчева» влада на чолі з Президентом ЮЩЕНКОМ. Якщо ця влада керуватиме ще півроку, то Україні вже нічого не залишиться. Ми все можемо віддати – ось збираємо гроші, літак привезли – щоб вони залишили Україну і відлетіли туди, куди їм потрібно: до Америки, до Німеччини. Ми хочемо, щоб влада дісталася народу, щоб була народна влада», – заявив кореспондентові УНІАН перший секретар Сімферопольського міського комітету КПУ Володимир ЛИСЕНКО.

Присутні тримали прапори КПУ і СПУ, транспаранти з гаслами: «Геть Ющенка і олігархів!», «Ні фашизму і націоналізму!», «США – руки геть від кримського газу і нафти!». Мітингувальники періодично скандували «Геть Ющенка!» і «Ющенко – валіза – Америка!».

Мітингувальники також зажадали припинити «нагнітання антиросійської істерії» і «будь-які спроби відкрити пункт присутності представників США в Криму без згоди на це Верховної Ради автономії», вимагали підписати з Росією договір про безстрокове базування російського Чорноморського флоту в Севастополі і Криму, просили «забезпечити виконання Конституції Криму в повному обсягу» тощо.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого в Одесі стартувала всеукраїнська акція КПУ «Ющенко – валіза – Америка!». Акція завершиться в Києві 23 лютого.