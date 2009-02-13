Тепловики Криму крадуть паливо у газівників?

Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь) заявляє про незаконний відбір низкою суб`єктів господарювання блакитного палива з газотранспортної системи Криму.

Компанія звернулася в прокуратуру для проведення перевірки і порушення кримінальної справ.

Як передає кореспондент УНІАН, голова правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» Анатолій ПРИСЯЖНЮК сьогодні на прес-конференції в Сімферополі заявив, що підприємствами, які «не мають ні договорів, ні будь-яких відносин» з очолюваною ним компанією і компанією «Кримгаз», «щодоби викрадається» з газопроводу до 1,5 млн. кубічних метрів газу.

Голова правління ВАТ «Кримгаз» Василь РОГАТІН уточнив, що перевитрата газу з початку лютого становлять 17 млн. 813 тис. кубометрів, з них близько 9,5 млн. кубометрів несанкціоновано взяло підприємство «Кримтеплокомуненерго» - основний постачальник тепла в Криму. Таким чином, заявив В.РОГАТІН, компанія «Кримтеплокомуненерго» завдала збитків «Кримгазу» на суму 22 млн. грн.

«28 підприємств змогли укласти договори і одержати ліміти на надання послуг тепла, у нього (керівника «Кримтеплокомуненерго») цього (договора) немає. Я з ними не маю юридичних відносин, так само, як і «Чорноморнафтогаз». Усі договори «Кримтеплокомуненерго» укладає з ДК «Газ України», сьогодні цього договору немає і не було з 1 січня 2009 року», - заявив В.РОГАТІН.

Крім «Кримтеплокомуненерго», сьогодні понад ліміт споживає газ компанія «Кримський Титан», Сімферопольський скляний завод, Камиш-Бурунська, Сімферопольська і Сакська теплоелектроцентралі. В.РОГАТІН додав, що питання щодо «Кримського Титану» і підприємств, які входять у КримТЕЦ, зараз вирішується, а щодо скляному заводу «дали доручення на відключення» від газу. «Якщо вони (керівники заводу) не вирішать питання оплати, у понеділок їх буде відключено», - сказав голова правління ВАТ «Кримгаз».

«Я звернувся в прокуратуру і Головне управління МВС України в Криму з тим, аби порушили кримінальні справи проти керівників, які несанкціоновано відбирають газ, тим самим ставлять нас у скрутне становище», - наголосив голова правління «Чорноморнафтогазу».

Генеральний директор «Кримтеплокомуненерго» Ігор ВАЙЛЬ заперечує звинувачення газовиків у тому, що його компанія відмовляється підписувати контракти на поставки природного газу.

І.ВАЙЛЬ заявив журналістам, що договір про поставки газу був укладений 24 грудня минулого року в односторонньому порядку і діє до 1 квітня. «24 грудня нам була надіслана додаткова угода до існуючого договору на поставку газу до 1 квітня. Вона підписана з нашої сторони і відправлена того ж дня до ДК «Газ України» до Києва. Дотепер ми не одержали відповіді від ДК «Газ України» з підписом і печаткою», - заявив І.ВАЙЛЬ.

Коментуючи звинувачення в розкраданні газу, І.ВАЙЛЬ сказав: «Якщо забезпечення теплопостачанням установ охорони здоров`я, дитячих будинків, лікарень, шкіл і дитячих садків називається крадіжкою, я визнаю крадіжку».

Генеральний директор «Кримтеплокомуненерго» також додав, що «якщо у людей, які відповідають за газопостачання в Криму, вистачає тільки слів виконувати ”вказівки” київські, живучи в Криму, то я їм не суддя».

«Ми всі тут зобов`язані вжити всіх заходів, незалежно від того, яка команда йде з Києва, для того, щоб наші люди, а особливо установи охорони здоров`я і вся соціалка були з теплом. Це ж не травень місяць, а лютий!», - сказав І.ВАЙЛЬ.