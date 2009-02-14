Середній розмір пенсій у січні в Криму склав 878,23 грн.

Середній розмір виплачуваних кримчанам пенсій (без врахування пенсій військовослужбовців) в січні 2009 року склав 878,23 грн., що на 61,4% перевищує мінімальну пенсійну виплату (544 грн.).

Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим.

Середній розмір пенсій військовослужбовців і деяких інших категорій громадян склав 1676,60 грн.

За станом на 13 лютого, профінансовані пенсійні виплати в сумі 336,5 млн. грн., що складає 60,2% від місячної потреби.

На виплату пенсії, яка виплачується через відділення поштового зв`язку, перераховано 171,3 млн. грн. Це забезпечує виплату пенсії 193,6 тис. осіб, які одержують пенсію з 4 по 14 лютого (частково 15 лютого).

На банківські установи, які уповноважені проводити виплату пенсій, перераховано 165,2 млн. грн. Це забезпечує виплату 152,4 тис. пенсіонерам, які одержують кошти в банках з 4 по 14 лютого.