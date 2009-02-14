Ситуацію з теплом визнали надзвичайною

Постійна комісія Ради міністрів Криму з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій визнала надзвичайною ситуацію, що склалася в автономії з теплопостачанням.

Про це повідомили у прес-службі кримського уряду.

«Комісією ухвалене рішення визнати ситуацію, що склалася в Криму з теплопостачанням, надзвичайною», – інформує прес-служба.

Комісія зобов`язала газопостачальні і теплогенеруючі відомства «вжити заходів до відновлення подачі тепла на об`єкти соціальної сфери і в житлові будинки».

За дорученням кримського прем`єра Віктора ПЛАКІДИ, створена міжвідомча робоча група з врегулювання питань, пов`язаних із отриманням лімітів газу, оплатою енергоносіїв, поверненням компенсації на різницю в тарифах, погашенням заборгованості й інших проблем, які призвели до порушення стабільного теплопостачання автономії.

В.ПЛАКІДА підкреслив, що керівництво Криму контролює процес відновлення стабільного газо- і теплопостачання населених пунктів, і не допустить дестабілізації ситуації на території автономії.

Як повідомляв УНІАН, з початку цього тижня компанія «Кримгаз» почала відключати від газу котельні в автономії. Причина – борги тепловиків. Так, найбільший постачальник тепла в автономії – підприємство «Кримтеплокомуненерго» – заборгувало НАК «Нафтогаз України» майже 100 млн. грн.

11 лютого прокурор Криму Владимир БОЙКО зажадав від «Кримгазу» припинити дії з припинення газопостачання котельних, які забезпечують життєдіяльність 40 населених пунктів Кримської автономії. Дії газовиків, говорять у прокуратурі, суперечать вимозі статті 6 Закону України «Про теплопостачання», яка забороняє відключати в опалювальний період об`єкти теплопостачання як об`єкти життєзабезпечення і стратегічного призначення. «Кримгаз» одержав прокурорський протест 12 лютого і зобов`язаний відреагувати на нього не пізніше ніж, через десять днів.

Разом із тим, голова правління ВАТ «Кримгаз» Василь РОГАТІН підкреслює, що «Кримгаз», навіть якщо його зобов`яжуть, «не в змозі технічно виконати» подачу газу на теплогенеруючі підприємстві, оскільки скорочена подача газу з материка до Криму. «Газ – це товар, який просто так не відпускається», – додає голова правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» Анатолій ПРИСЯЖНЮК.