Кисельов скаржиться: Мельник обіцяє проломити йому голову ломиком

Глава кримського відділення Партії регіонів, народний депутат України Василь КИСЕЛЬОВ стверджує, що після його заяв про намір очистити ряди партії від криміналу і людей, що підривають її імідж, на його адресу почали надходити погрози з боку депутата Верховної Ради Криму Олександра МЕЛЬНИКА.

«У моєму депутатському офісі, після того, як я заявив МЕЛЬНИКУ про те, що він не буде мною керувати і не буде керувати Кримом, він пообіцяв проломити мені голову ломиком. Потім у Києві, у присутності людей, він сказав, що мене покалічать. Це в присутності свідків!», — заявив регіонал в коментарі «Дзеркалу тижня» (№ 5 (733) 14 — 20 лютого 2009 р.), визнавши, що вважає ці погрози реальними.

У зв`язку з погрозами В.КИСЕЛЬОВ звернувся до СБУ та МВС.

Лідер кримських «регіоналів» заявив, що заяву правоохоронцям направив за порадою іншого однопартійця — спікера ВР автономії Анатолія ГРИЦЕНКА, якого також вважає причетним до криміналітету. «Коли я розповів про погрози на засіданні політради КРО, Гриценко сказав: «А ви зверніться в СБУ і до Луценка». І я звернувся», — розповів В.КИСЕЛЬОВ.

Він підкреслив, що кримінал не повинен впливати на складання партійних списків, оскільки це робить негативний вплив на рейтинг Партії регіонів у Криму. «Підприємці приходять до мене скаржитися, що з них вимагають гроші за отримання в оренду, участь у приватизації, отримання землевідводів. І при цьому їм на вухо шепочуть: «Це ж гроші на партію». І після цього довіра до нас у людей не буде падати?! Ми повинні самі очиститися від баласту, і від цього партія тільки виграє», — заявив глава кримського відділення Партії регіонів.

Нагадаємо, 9 лютого на засіданні політради Кримської організації ПР було прийнято рішення виключити главу Ради міністрів Криму Віктора ПЛАКИДУ і мера Сімферополя Геннадій БАБЕНКА з Партії регіонів. У відповідь декілька районних і міських організацій ПР в Криму висловили недовіру лідерові кримських «регіоналів» В.КИСЕЛЬОВУ.