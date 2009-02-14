Влада Євпаторії просить городян якнайскоріше заплатити за тепло

Виконавчий комітет Євпаторійської міської ради просить городян якнайскоріше розрахуватися за тепло.

«У зв`язку з відключенням котельних міста від газу і великою заборгованістю населення перед Євпаторійським філією АП «Кримтеплокомуненерго» за спожиту теплову енергію, просимо всіх боржників терміново розрахуватися за тепло», - йдеться у зверненні виконкому.

Як повідомлялося, цього тижня більшість котельних «Євпаторіятеплокомуненерго» відключили від газу. Городяни за січень заплатили за тепло всього на 49%.

З 12 лютого припинена робота шкіл і дитячих садків Євпаторії, окрім шкіл №1 і №5, а також дитсадків № 8 і №20, які отримують тепло з інших котельних.

Населення Євпаторії становить більш як 100 тисяч осіб.