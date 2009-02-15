У Севастополі встановили анотаційні дошки загиблим в Афганістані

У Севастополі відкрили анотаційні дошки всім 15 загиблим в роки війни в Афганістані воїнам-інтернаціоналістам - вихідцям з Севастополя.

Як передає кореспондент УНІАН, у 4 школах і 2 ПТУ міста в урочистій обстановці, під час мітингів були встановлені останні 6 таких дощок. Рішення про увічнення пам`яті всіх загиблих на «Афганській війні» раніше було прийнято на засіданні правління Севастопольської міської організації Українського Союзу ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів).

У Севастополі заходи, присвячені 20-й річниці виведення радянських військ із Демократичної Республіки Афганістан, продовжилися панахидою за загиблими, проведеною у Володимирському соборі.