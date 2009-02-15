Кращого місця, ніж Балаклава, для бюста героя Греції не знайти

Севастопольська міська рада сприятиме грецькій стороні в установленні в Балаклаві бюста національного героя Греції Ламброса Кационіса, який очолював в кінці ХVІІІ століття Балаклавський Грецький піхотний батальйон.

Про це заявив журналістам голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ під час зустрічі з консулом Греції в Одесі Йерасимосом ДАВАРІСОМ.

«Кращого місця, ніж Балаклава, для установлення бюста не знайти, тим більше що це місце історично пов`язане з ім`ям цього грецького героя», - сказав В.САРАТОВ, відвідуючи разом з грецьким дипломатом це стародавнє містечко.

Глава представницької влади міста додав, що «севастопольськими архітекторами вже розроблений проект установлення на набережній Балаклави пам`ятника, що складається з постаменту і бронзового бюста, який вже відлито грецькою стороною і наразі опрацьовується питання виготовлення постаменту».

В.САРАТОВ також повідомив, що в ході зустрічі з консулом обговорювалося питання встановлення тісних дружніх і культурних зв`язків з одним із грецьких міст, який був би прибережним і схожим на Севастополь.

Як повідомили в прес-службі міськради, Ламброс Кационіс - визволитель Греції, шляхетний і мужній воїн, життя і подвиги якого стали прикладом для тисяч греків-патріотів, які стали на боротьбу за звільнення батьківщини. Цей грецький герой залишив слід і в історії Росії. Під час російсько-турецької війни 1768-1774 років, перебуваючи у флотилії Олексія Орлова, Л.Кационіс брав активну участь у військових діях російського флоту з імперією Османа.

Після підписання Кучук-Кайнаджирського миру, Катерина II запропонувала архипелагським грекам-християнам, які побажали служити Росії, переселиться до Криму.

Л.Кационіс прибуває до Криму з першими трьома тисячами греків і вступає в Грецький піхотний полк, створений князем Григорієм Потьомкіним для патрулювання узбережжя півострова від Севастополя до Феодосії. У 1784 році він стає командиром Балаклавського Грецького піхотного батальйону, що став опорою Російської імперії в Криму і Севастополі.

За свою відвагу його було нагороджено орденом Св. Георгія IV ступеня.