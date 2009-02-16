У Криму накрили фальшивомонетників

У Криму правоохоронці затримали трьох жителів міста Бахчисарай, які займалися виготовленням фальшивих грошей.

Як повідомляє прес-служба МВС України, у кримчан вилучено комп’ютерну техніку, 49 купюр номіналом 50 гривень та 10 купюр номіналом 20 гривень.

Слідчим відділенням Бахчисарайського райвідділу міліції порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї) Кримінального кодексу України.