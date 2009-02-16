Крим до Росії не хоче – запевняє Москву Куніцин

Населення Криму проти входження півострова до складу Росії, заявив сьогодні на прес-конференції в Москві голова Севастопольської міськдержадміністрації Сергій КУНІЦИН.

«Я не беруся говорити про всіх людей, але ті опитування, які ми проводили в Криму свого часу, свідчать про те, що переважна більшість людей не є прихильниками відокремлення (від України) і повернення Криму і Севастополя Росії», - сказав С.КУНІЦИН.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, голова Севастопольської міськдержадміністрації зазначив: у Криму проживає 58% етнічних росіян, а в Севастополі їх 71%. Він додав, що ця територія єдина, де українці не становлять більшість.

За його словами, більшість кримчан стоять на позиціях, щоб Росія і Україна були зв`язані тісними узами дружби, щоб не було митниць та інших перешкод для перетину кордону.