Крим до Росії не хоче – запевняє Москву Куніцин
15:04, 16 лютого 2009Крым
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«Я не беруся говорити про всіх...»
|Сергій КУНІЦИН
«Я не беруся говорити про всіх людей, але ті опитування, які ми проводили в Криму свого часу, свідчать про те, що переважна більшість людей не є прихильниками відокремлення (від України) і повернення Криму і Севастополя Росії», - сказав С.КУНІЦИН.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, голова Севастопольської міськдержадміністрації зазначив: у Криму проживає 58% етнічних росіян, а в Севастополі їх 71%. Він додав, що ця територія єдина, де українці не становлять більшість.
За його словами, більшість кримчан стоять на позиціях, щоб Росія і Україна були зв`язані тісними узами дружби, щоб не було митниць та інших перешкод для перетину кордону.
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