Чорноморський флот Росії планується скоротити на 9 тисяч осіб
А ВМС України зміцнюватимуться?
Чорноморський флот Російської Федерації планується скоротити на 9 тис. осіб.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Москві повідомив голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН.
«За останніми даними, на ЧФ РФ буде скорочено близько 3 тис. військовослужбовців і близько 6 тис. вільнонайманих», - сказав С.КУНІЦИН.
Водночас він підкреслив, що скорочення Військово-Морських сил України не планується.
«Я думаю, вони (ВМС) зміцнюватимуться», - сказав С.КУНІЦИН.
Він зазначив, що у складі ЧФ СРСР служило близько 137 тис. осіб, а ЧФ РФ і ВМС України разом становлять близько 25 тис. осіб. Водночас, загалом кількість кораблів зменшилася з 1200 одиниць у 10 разів.
За словами С.КУНІЦИНА, звільнення такої великої кількості людей ускладнює ситуацію з працевлаштуванням населення. За його словами, 50% жителів міста на сьогоднішній день зайнято в сфері послуг і торгівлі.
Разом із тим він вкотре зазначив, що для створення нових робочих місць у місті необхідно створити спеціальну економічну зону, щоб звільнити учасників економічної діяльності від податків.