Податкова описала 5-поверховий готель у Криму

Співробітники податкової міліції описали майно 5-поверхового готелю в смт Гурзуф (Крим).

35-річний приватний підприємець здійснював діяльність з надання послуг з короткочасного мешкання (1000 гривень на добу) без необхідних документів - дозволу на розміщення об`єкту і сертифікату відповідності.

За результатами податкової перевірки складено протокол, згідно з яким описано майно міні-пансіонату (загальна площа понад 1150 кв.м., 11 номерів, 22 койко-місць), повідомляє прес-група Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації у Криму.

Матеріали за даним фактом будуть передані до суду для ухвалення рішення.