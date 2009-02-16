Податкова описала 5-поверховий готель у Криму
16:00, 16 лютого 2009Крым
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Загальна площа понад 1150 кв.м.
Співробітники податкової міліції описали майно 5-поверхового готелю в смт Гурзуф (Крим).
35-річний приватний підприємець здійснював діяльність з надання послуг з короткочасного мешкання (1000 гривень на добу) без необхідних документів - дозволу на розміщення об`єкту і сертифікату відповідності.
За результатами податкової перевірки складено протокол, згідно з яким описано майно міні-пансіонату (загальна площа понад 1150 кв.м., 11 номерів, 22 койко-місць), повідомляє прес-група Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації у Криму.
Матеріали за даним фактом будуть передані до суду для ухвалення рішення.
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