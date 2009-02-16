У Криму касир банку привласнювала газові платежі населення

Касир відділення одного з банків кримського селища Совєтський наживалася на платежах населення за газ. Жінка привласнила 3,5 тис. гривень.

"22-24 грудня минулого року касир приймала платежі від населення і переводила їх не на рахунки управління експлуатації газового господарства, а у свою кишеню", - повідомила сьогодні прес-служба прокуратури Криму.

Прокуратурою Совєтського району автономії порушено кримінальну справу за ч.2 ст.191 Кримінального кодексу України. Касирові інкриміновано привласнення коштів шляхом зловживання службовим становищем.