У Криму касир банку привласнювала газові платежі населення
18:03, 16 лютого 2009Крым
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Повідомлення прокуратури
Касир відділення одного з банків кримського селища Совєтський наживалася на платежах населення за газ. Жінка привласнила 3,5 тис. гривень.
"22-24 грудня минулого року касир приймала платежі від населення і переводила їх не на рахунки управління експлуатації газового господарства, а у свою кишеню", - повідомила сьогодні прес-служба прокуратури Криму.
Прокуратурою Совєтського району автономії порушено кримінальну справу за ч.2 ст.191 Кримінального кодексу України. Касирові інкриміновано привласнення коштів шляхом зловживання службовим становищем.
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