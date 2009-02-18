Iноземні верифікатори інспектують військові об’єкти в Криму

В Україні перебуває багатонаціональна шведсько-швейцарська інспекційна група, яка в рамках Віденського документу 1999 року здійснює інспекцію оголошеного району у південній частині Кримського півострова.

Як повідомили в Управлінні прес-служби Міністерства оборони, іноземні інспектори інспектують оголошений район на предмет проведення військовими заходів, що потребують попереднього повідомлення.

Як зазначив заступник начальника Управління верифікації Генерального штабу Збройних сил України полковник Анатолій ЛОЙШИН, з проведенням цього інспекційного заходу пасивні квоти України за Віденським документом 1999 року в цьому році будуть вичерпані.

В Криму шведські та швейцарські інспектори зустрінуться з представниками штабу Військово-Морських сил ЗСУ, ознайомляться з повсякденною діяльністю підрозділу морської піхоти ВМС України, бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ та інших військових частин.

Також фаховий інтерес іноземних верифікаторів становитимуть військові об’єкти Чорноморського флоту Російської Федерації, що розташовані на території України.

Свою роботу в Україні за Віденським документом 1999 року багатонаціональна шведсько-швейцарська група завершить 20 лютого.