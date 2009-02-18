У Криму ледве не вибухнула котельна сільської школи
11:41, 18 лютого 2009Крым
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У 400 учнів тепер канікули
У Криму сталася пожежа в котельні сільської школи.
Як повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, увечері 17 лютого у селі Грушівка Судакського району при заправці пропан-бутаном із автоцистерни на базі автомобіля „КрАЗ” одного з чотирьох газгольдерів газової котельні місцевої загальноосвітньої школи виникла пожежа. В результаті пожежі постраждав водій автомобіля, якого з опіками верхніх дихальних шляхів, рук та ніг доставлено до лікарні у місті Білогірськ.
Технологічний процес роботи котельні порушений, навчання в школі, яку відвідують 400 учнів, тимчасово призупинено. Причина пожежі встановлюється.
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