У Криму ледве не вибухнула котельна сільської школи

У Криму сталася пожежа в котельні сільської школи.

Як повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, увечері 17 лютого у селі Грушівка Судакського району при заправці пропан-бутаном із автоцистерни на базі автомобіля „КрАЗ” одного з чотирьох газгольдерів газової котельні місцевої загальноосвітньої школи виникла пожежа. В результаті пожежі постраждав водій автомобіля, якого з опіками верхніх дихальних шляхів, рук та ніг доставлено до лікарні у місті Білогірськ.

Технологічний процес роботи котельні порушений, навчання в школі, яку відвідують 400 учнів, тимчасово призупинено. Причина пожежі встановлюється.