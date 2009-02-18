Ющенка закликають утриматися від відкриття офісу США в Криму

Верховна Рада Криму просить Президента України Віктора ЮЩЕНКА, прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО і спікера українського парламенту Володимира ЛИТВИНА утриматися від відкриття в Сімферополі представницького офісу Сполучених Штатів Америки.

Як передає кореспондент УНІАН, у зверненні до вищого керівництва країни кримські парламентарії заявили, що рішення про створення американського диппредставництва у Сімферополі ухвалене українським зовнішньополітичним відомством «без урахування державних гарантій» відносно статусу і повноважень автономної республіки, і сприйняте більшістю кримчан як провокаційне.

«Рішення було задеклароване МЗС України без урахування державних гарантій України відносно статусу і повноважень Автономної Республіки Крим, і розцінюється значною частиною громадськості Криму як провокаційне, направлене на підрив політичної стабільності в Криму і в Україні, на подальше погіршення стратегічно найважливіших українсько-російських відносин, оскільки Крим є особливим геополітичним регіоном, а справжні цілі США не викликають ніяких сумнівів», – йдеться у зверненні парламенту Криму до Президента, прем`єра і спікера України.

ВР Криму, враховуючи необхідність нормалізації українсько-російських відносин «шляхом підвищення взаємної довіри», і «керуючись інтересами більшості населення» автономії, не бачить підстав для відкриття дипломатичного представництва США у Сімферополі.

«Немає чого тут робити американському посту, потім він перетвориться на блокпост», – зазначила кримський депутат від партії «Союз» Світлана САВЧЕНКО.

Різко проти звернення виступив депутат від Народного руху Леонід ПІЛУНСЬКИЙ.

За ухвалення звернення сьогодні на пленарному засіданні проголосували 77 депутатів, проти – 9, один депутат не голосував. Всього у ВР Криму 100 парламентаріїв.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2008 року Україна і США підписали у Вашингтоні Хартію про стратегічне партнерство. У документі, зокрема, наголошувалося, що Україна вітає намір США організувати американську дипприсутність у Сімферополі.