Крим просить почекати з ринковим податком

Верховна Рада Автономної Республіки Крим на сьогоднішньому пленарному засіданні прийняла звернення до парламенту України, в якому пропонує припинити розгляд проекту закону України "Про місцеві податки і збори".

Як передає кореспондент УНІАН, за затвердження даного звернення проголосували 79 із 88 кримських парламентаріїв.

Депутати ВР АРК "глибоко стурбовані тим, що стрімко ростуть масштаби світової фінансової і економічної кризи, наслідки якої все гостріше відчуваються в Україні".

“Коли в країні зупиняється робота найбільших заводів і підприємств, росте число безробітних, що не мають можливості утримувати свої сім`ї, Верховною Радою України в першому читанні прийнятий проект закону України "Про місцеві податки і збори", який передбачає заміну ринкового збору на ринковий податок за кожен квадратний метр площі земельної ділянки за кожен день здійснення ринкової торгівлі. Сума такого податку в сотні разів перевищуватиме діючі на сьогодні ставки ринкового збору, що приведе до чергового стрибка цін, різкого скорочення обсягів торгівлі, підвищення рівня безробіття й інших негативних наслідків. Дані дії можна розцінювати як цілеспрямоване знищення малого і середнього бізнесу в Україні", - підкреслюється у зверненні.

Враховуючи вищевикладене, кримські депутати звернулися до українських колег з пропозицією припинити розгляд проекту закону України "Про місцеві податки і збори» «до стабілізації і зміцнення національної економіки України".

Довідка УНІАН. Законопроект "Про місцеві податки і збори" (№3532 від 22 грудня 2008 р.) був затверджений депутатами Верховної Ради у першому читанні. Згідно з проектом закону, планується скасувати ринковий збір. Замість нього буде введений ринковий податок, який передбачає плату не за торгове місце, а за кожен метр земельної площі, у тому числі й за проходи, проїзди, за ставкою в 700 разів більшою, ніж нинішня ставка ринкового збору.