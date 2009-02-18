Ющенко дав добро на виділення грошей «Артеку»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон «Про внесення змін до закону України «Про державний бюджет України на 2009 рік».

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, закон «Про внесення змін до закону України «Про державний бюджет України на 2009 рік» Верховна Рада ухвалила 3 лютого. Документом передбачено виділення 60 млн. грн. на придбання путівок до «Артеку»

Крім того, законом передбачені пільги з оподаткування. Центр «Артек» та державне підприємство «Український державний центр «Молода гвардія» не будуть сплачувати 15% відрахувань від прибутку.