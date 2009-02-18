Спікер Криму божиться: криміналітет його не контролює

Голова Верховної Ради Криму, член Партії регіонів Анатолій ГРИЦЕНКО запевняє, що кримінальні авторитети не контролюють його роботу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це кримський спікер сказав сьогодні журналістам у Сімферополі, коментуючи заяви деяких політиків про те, що на кримські органи влади здійснює вплив криміналітет.

"Особисто на мене як на керівника Автономної Республіки Крим ніякі кримінальні елементи не діють, не впливали і не намагаються заважати мені працювати в нормальному режимі в парламенті Криму", - сказав керівник ВР автономії.