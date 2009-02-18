Ющенко і Тимошенко по-різному тлумачать рішення КСУ щодо Vanco

Конституційний Суд України не відмовив у розгляді, а повернув на переоформлення подання Президента Віктора ЮЩЕНКА щодо розпорядження Кабінету міністрів про вихід України з угоди з компанією ”Венко”.

Про це політолог Вадим КАРАСЬОВ заявив сьогодні в інтерв`ю УНІАН.

”Це - не відмова, це - не негативне рішення на президентське подання, а, скоріше, просто використання Конституційним Судом юридичної формалістики для того, аби отримати юридично точні, юридично правильно оформлені документи, щоб потім не було ніяких претензій по суті ухваленого рішення”, - сказав В.КАРАСЬОВ.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого Управління у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України повідомило, що Конституційний Суд відмовив Президенту в розгляді справи за його конституційним поданням із приводу зупинки дії розпорядження Кабінету міністрів № 740 від 21 травня 2008 року “Про припинення Угоди між Кабінетом міністрів України і компанією “Венко Інтернешнл Лімітед” про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря”.

Того ж дня в Секретаріаті Президента заявили, що дія розпорядження уряду про припинення угоди з "Венко" про розподіл вуглеводнів із шельфу Чорного моря не відновлена.

У прес-службі Президента зазначили, що КС 10 лютого 2009 року виніс ухвалу про припинення конституційного провадження у справі за поданням Президента щодо конституційності розпорядження уряду про припинення угоди між Кабміном України та компанією "Венко". При цьому прес-служба підкреслювала, що в рішенні КС не йдеться про відмову Президенту у відкритті конституційного провадження, як про це повідомляв Урядовий портал.

Сьогодні, 18 лютого, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що вважає перемогою уряду рішення КС про відмову в розгляді справи за поданням Президента про незаконність рішення Кабміну про вихід України з угоди з компанією "Венко" про розподіл вуглеводнів, видобутих у шельфі Чорного моря.