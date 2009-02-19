У Криму лютневі пенсійні виплати профінансовано на 78%

Головним управлінням Пенсійного фонду України в Криму станом на 17 лютого профінансовано пенсійні виплати в сумі 404,1 млн. грн., що становить 78% місячної потреби.

Про це повідомили в ГУ ПФУ в Криму.

На виплату пенсії, яка виплачується через відділення поштового зв`язку, перераховано 210,4 млн. грн. Це забезпечує виплату пенсії 240,9 тис. пенсіонерам, які одержують пенсію з 4 по 17 лютого (частково 18 лютого).

На банківські установи, які уповноважені проводити виплату пенсій, перераховано 193,7 млн. грн. Це забезпечує виплату 184,7 тис. пенсіонерам, які одержують пенсії в банках з 4 по 17 лютого.