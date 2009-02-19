Портрет Хрущова закидали яйцями у Криму

У Сімферополі учасники пам`ятного мітингу з нагоди 55-ї річниці передачі Криму зі складу РРФСР до складу Української РСР закидали яйцями портрет Микити Хрущова.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними організаторів, в акції перед будівлею Представництва Президента в Криму взяли участь більш як 500 чоловік, за даними міліції – 300 чоловік.

«Крим було вкрадено у Росії, поверніть його назад, інакше росіяни Криму зроблять це за вас», – заявив на мітингу лідер партії «Російський блок», депутат кримського парламенту Олександр СВИСТУНОВ.

Прихильники партії «Російський блок» і Російської громади Криму тримали портрет Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА, портрет російського прем`єра Володимира ПУТІНА, прапори РФ і своїх організацій, карту з кордонами Радянського Союзу і написом «Велика Росія. Ми пам`ятаємо – це земля наших предків».

Мітингувальники виступали під транспарантами: «55 років депортації російського народу Криму – передачі Криму зі складу Росії до складу України», «Україна – ракова пухлина на історичній території Русі», «Крим – територія російського опору».

Учасники мітингу періодично скандували «Слава Криму!», «Севастополь! Крим! Росія!», «Ми - росіяни!», «Геть Ющенка!».

Учасники мітингу на асфальті біля в`їзду на територію Представництва Президента України намалювали фарбою з балончиків знак «STOP». Крім того, активісти розвісили стрічки – російські триколори – на паркані Представництва.

«Ми заявляємо про свій намір активізувати боротьбу за права російського культурного населення Криму і України, за зміцнення державного суверенітету і розширення повноважень Автономної Республіки Крим, за перехід України до федеральних форм державно-політичного будівництва. Майбутнє Криму і федеративної України – в єдності з Російською Федерацією», - говориться в резолюції мітингу.