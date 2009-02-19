Екс-діректор птахофабрики, де знайшли тухлі яйця, піде під суд

Сімферопольська міжрайонна природоохоронна прокуратура спрямувала до суду кримінальну справу щодо колишнього керівника птахофабрики «Південна-Холдинг».

Прокурорська перевірка проведена на птахофабриці влітку 2008 року після того, як, за інформацією СБУ, на підприємстві знайшли 2 мільйони тухлих яєць. «Прокурори встановили, що продукція фабрики зберігалася з порушеннями і не відповідала показникам безпеки. Директор не придбав необхідного устаткування для створення умов зберігання яєць. Яйця безладно складували на території підприємства, зокрема в актовому залі», - сказано в повідомленні прес-служби наглядового відомства Криму.

Крім того, ями для відходів виробництва на підприємстві не були обладнані, як наслідок, було забруднено більш як 10 га сільськогосподарських земель.

Прокуратура закінчила збір доказів вини директора в здійсненні злочинів, передбачених ч.1.ст.367 (службова недбалість), ст.325 (створення загрози поширення епідемічних та інших заразних захворювань), ч.1 ст.239 (забруднення земель) Кримінального кодексу України, і надала їх на розгляд Сімферопольського районного суду.

Наглядове відомство має намір відстежувати ситуацію на птахофабриці.