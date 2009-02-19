Землею Нікітського ботсаду просять зайнятися Генпрокуратуру

Верховна Рада України ухвалила постанову “Про відзначення на державному рівні 200-ої річниці Нікітського ботанічного саду – Національного наукового центру”.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 402 із 440 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

У постанові зазначається, що у вересні 2012 року виповнюється 200 років з дня заснування одного з найстаріших науково-дослідних установ нашої країни - Нікітського ботанічного саду - Національного наукового центру (НБС-ННЦ).

ВР рекомендує Кабінету міністрів України у місячний термін з дня прийняття постанови утворити організаційний комітет з підготовки та проведення заходів щодо відзначення на державному рівні 200-ої річниці Нікітського ботсаду, включивши до складу цього комітету представників центральних органів влади, органів влади Автономної Республіки Крим, Української академії аграрних наук та адміністрації Нікітського ботанічного саду, а в двомісячний термін після створення комітету затвердити план заходів щодо відзначення 200-ої річниці.

ВР запропонувала Національному банку України виготовити та ввести в обіг ювілейні монети, присвячені діяльності НБС-ННЦ і його ролі у вітчизняній науці, розвитку економіки України.

Крім того, рекомендовано Верховній Раді Криму та Раді міністрів автономії - у двомісячний строк з дня прийняття постанови затвердити відкоригований Генеральний план розвитку НБС-ННЦ на період до 2020 року.

Крім того ВРУ звернулася до Генеральної прокуратури України з проханням вивчити законність відчуження земельних ділянок Нікітського ботанічного саду і протягом трьох місяців поінформувати парламент з цього приводу.