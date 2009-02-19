Тимошенко вирішила будувати вітроелектростанції у Криму

Уряд на сьогоднішньому засіданні прийняв розпорядження про реалізацію інвестиційних проектів з будівництва вітроелектростанцій (ВЕС) в Автономній Республіці Крим та Миколаївській області.

Як повідомили в управлінні зі зв`язків зі ЗМІ Секретаріату Кабміну, згідно з документом, передбачається реалізація проектів з будівництва Західнокримської ВЕС (АР Крим) і Південноукраїнської ВЕС (Миколаївська обл.), а також будівництво ВЕС потужністю 100+350 МВт на Керченському півострові (АРК).

Головною метою реалізації проектів є зменшення споживання природного газу завдяки заміні традиційних енергоресурсів альтернативними джерелами енергії, зазначають в управлінні Кабміну.

Прогнозується, що реалізація проектів дасть змогу поліпшити енергетичну забезпеченість території Криму. При цьому середньорічна економія природного газу становитиме 696 млн. куб. м. Крім того, буде створено 4,5 тис. робочих місць.