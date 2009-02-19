Україна не чіпатиме Прикерченську ділянку, поки йде суд з Vanco

Арбітражному трибуналу Арбітражного інституту Торгової палати міста Стокгольм, де розглядається справа за позовом компанії «Венко Прикерченська ЛТД» до держави Україна, надано лист прем‘єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо відсутності намірів української сторони здійснювати будь-які дії стосовно Прикерченської ділянки континентального шельфу Чорного моря, яка є предметом спору.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства юстиції України.

18 грудня 2008 року компанія «Венко Прикерченська ЛТД» звернулась до Арбітражного трибуналу із запитом про вжиття запобіжних заходів проти України, які мали на меті примусове обмеження використання державою Прикерченської ділянки шельфу Чорного моря.

11 лютого 2009 року під час засідання Арбітражного Трибуналу сторони надали свої коментарі стосовно необхідності видання наказу про вжиття запобіжних заходів.

Зважаючи на те, що компанія «Венко Прикерченська ЛТД» не висунала жодних заперечень щодо чинності гарантій, наданих в листі Ю.ТИМОШЕНКО, щодо відсутності намірів української сторони здійснювати будь-які дії відносно Прикерченської ділянки та не надала обґрунтованих доказів про наміри держави вчиняти дії всупереч наданим гарантіям, Арбітражний Трибунал у своєму рішенні від 13 лютого зазначив, що надання державою Україна зазначених гарантій позбавляє сенсу застосування запобіжних заходів.

Арбітражний Трибунал виніс процедурний наказ, згідно з яким визнав чинність гарантій, наданих урядом України, та відмовив позивачу в задоволенні клопотання про вжиття запобіжних заходів проти держави Україна.

*** Захист інтересів України у справі за позовом компанії «Венко Прикерченська ЛТД» здійснює Міністерство юстиції України та спеціально залучені Міністерством юридичні радники.