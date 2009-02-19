Майже п`ята частина росіян не виключає війни через Крим

Майже п`ята частина росіян не виключає збройного конфлікту між Росією та Україною через Крим.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного Всеросійським центром вивчення громадської думки (ВЦВГД), які має в своєму розпорядженні УНІАН.

Зокрема, 69% росіян вважають, що конфлікт із Україною з приводу Криму найближчим часом можливий. Із них 52% вважають, що він може відбутися в дипломатичній формі, а 17% припускають навіть збройний характер протистояння.

Тільки 13% упевнені, що подібний конфлікт у будь-якій формі неможливий. 18% важко відповісти.

Окрім цього, більшість росіян вважають за необхідне захищати інтереси росіян у Криму, навіть незважаючи на можливе ускладнення відносин із Україною (73%). 15% опитаних дотримуються думки, що Росії краще не конфліктувати з Україною, навіть якщо це необхідно в інтересах росіян у Криму. 12% респондентам важко відповісти.

Також 44% опитаних вважають за необхідне обговорювати з Україною питання про те, кому має належати Крим.

22% росіян, навпаки, дотримуються точки зору, що обговорювати давно вирішене питання не варто. 19% респондентів вважають, що зараз не варто обговорювати цю проблему, але за певних умов - наприклад, у разі вступу України до НАТО або її виходу з СНД - це питання необхідно підняти. 14% важко відповісти.

Опитування ВЦВГД проведено 14-15 лютого 2009 року. Опитано 1600 осіб у 140 населених пунктах у 42 областях, краях і республіках Росії. Статистична похибка не перевищує 3,4%.