У Криму стартує фестиваль зі сноукайтингу та сноубордингу
07:25, 20 лютого 2009Крым
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Фрістайл, джиббінг і бордер-крос
II Міжнародний фестиваль зі сноукайтингу та сноубордингу «Вільний вітер-2009» стартує сьогодні в Криму, на Ай-Петрі.
Як очікується, у фестивалі візьмуть участь 150 спортсменів з України, Росії та Білорусі. Вони боротимуться за перемогу в трьох дисциплінах: фрістайлі (змагання на спеціальному трампліні з виконанням трюків під час польоту в повітрі), джиббінгу (виконання трюків на спеціальних конструкціях, підготовлених для ковзання на сноубордах) і бордер-кросі (швидкісний спуск трасою чотирьох спортсменів одночасно).
Фестиваль зі сноукайтингу та сноубордингу, який проводиться під патронатом голови Верховної Ради Криму Анатолія ГРИЦЕНКА, проходитиме протягом вихідних.
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