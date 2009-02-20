У Криму стартує фестиваль зі сноукайтингу та сноубордингу

II Міжнародний фестиваль зі сноукайтингу та сноубордингу «Вільний вітер-2009» стартує сьогодні в Криму, на Ай-Петрі.

Як очікується, у фестивалі візьмуть участь 150 спортсменів з України, Росії та Білорусі. Вони боротимуться за перемогу в трьох дисциплінах: фрістайлі (змагання на спеціальному трампліні з виконанням трюків під час польоту в повітрі), джиббінгу (виконання трюків на спеціальних конструкціях, підготовлених для ковзання на сноубордах) і бордер-кросі (швидкісний спуск трасою чотирьох спортсменів одночасно).

Фестиваль зі сноукайтингу та сноубордингу, який проводиться під патронатом голови Верховної Ради Криму Анатолія ГРИЦЕНКА, проходитиме протягом вихідних.