Мельника через заяву Кисельова запрошували до СБУ і УБОЗу

Депутат Верховної Ради Криму з фракції Блоку «За Януковича!» Олександр МЕЛЬНИК повідомив, що співробітники Служби безпеки України двічі запрошували його для дачі пояснень у зв`язку із заявою лідера кримських «регіоналів» Василя КИСЕЛЬОВА. Окрім цього, А.МЕЛЬНИК давав пояснення в кримському УБОЗі, повідомляє КІА

Нагадаємо, В.КИСЕЛЬОВ у коментарі «Дзеркалу тижня» сказав, що після заяв про намір очистити ряди партії від криміналу і людей, що підривають її імідж, до нього почали поступати погрози з боку А.МЕЛЬНИКА. В.КИСЕЛЬОВ повідомив, що у зв`язку з погрозами звернувся до СБУ і МВС.

А.МЕЛЬНИК поки не коментує звинувачення В.КИСЕЛЬОВА. «Як говорив Гоголь, в нашій країні дві проблеми: одна – погані дороги, друга – самі знаєте, хто. Коментувати вислови КИСЕЛЬОВА я поки не хочу, пройде деякий час, журналістам я все з цього приводу розповім», – обіцяє депутат.