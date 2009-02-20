В Україні готується переворот?

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО стверджує, що МВС володіє інформацією про наміри окремих політичних сил провести масові акції протесту із застосуванням агресії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам на початку навчань, які відбувалися на одному з полігонів під Сімферополем.

«У мене є інформація про те, що певні лідери готують масові акції протесту із застосуванням агресії. Мало того, навіть у своїх деклараціях вони заявляють про те, що хочуть забрати владу в свої руки – прямим текстом говорять, що «Штаб національного порятунку» повинен забрати всю повноту влади – від парламенту, Президента і уряду», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За словами міністра, «ми знаємо таких людей, ми знаємо про те, що вони готують, тому, безумовно, ми повинні бути готові до адекватною відповіді на агресивні незаконні антиконституційні дії великих груп людей».

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО вкотре наголосив, що головним завданням МВС є забезпечення прав людей на протест та убезпечення їх від агресивно налаштованих лідерів і учасників заворушень.