Долар на міжбанку утримався в районі 8,5 гривень

Сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,3850/8,5150, до 11:00 спред звузився до 8,4100/8,5075, а до 12:00 ціни зросли - 8,4850/8,5250. До закриття цінові рівні знизилися до 8,4700/8,5150 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», о 14:00 Нацбанк вийшов на ринок із продажем доларів на аукціоні з ціною відсікання 7,7900.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2300/0,2360, до 11:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2310/0,2355, а до 12:00 піднялися до 0,2330/0,2365. До закриття торгів ціни залишилися на тому ж рівні. В Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 36,1150 (+0,3150).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2584/1,2586, а до 14:15 зросли до 1,2628/1,2629. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,5455/10,7130, до 11:00 ціни пішли вгору - 10,5820/10,7190. До закриття торгової сесії цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 10,6965/10,7675.