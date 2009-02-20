Криму потрібна комплексна програма реставрації пам`яток історії

Прокуратура Криму наполягає на необхідності створення комплексної республіканської програми відтворення, реставрації, охорони і використання пам`яток історії, культури, архітектури.

Про це мовиться в листі прокурора Криму Володимира БОЙКА голові Ради міністрів автономії Віктору ПЛАКИДЕ.

"Керівник наглядового відомства звертає увагу кримської влади на численні факти будівництва в автономії культових споруд без необхідних дозвільних документів. Зокрема, в документі як один з прикладів наводиться ситуація у Феодосії, де православна, римо-католицька, ісламська, вірмено-григоріанська конфесії зводять священні будинки, які фактично згідно із законом є самочинним будівництвом. У зв`язку з цим прокуратура вимагає від контролюючих органів перевірити додержання законодавства при будівництві об`єктів культового призначення", - йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Криму.

Крім того, у листі наголошується, що конфлікти навколо будівництва тих або інших споруд, які перманентно виникають в Криму, вимагають визначення критеріїв допустимості та підстав для відтворення пам`яток, пов`язаних з історичними подіями або історичними особистостями.

"Наглядове відомство нагадує місцевій владі про те, що ще два роки тому в Криму збиралися розробити та затвердити перспективну схему розміщення культових об`єктів. У проведенні цієї роботи є настійлива необхідність", - заявили у прокуратурі.