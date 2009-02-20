Ющенко заветував закон про держпідтримку «Артеку»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заветував Закон «Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія» (№ 906–VI), ухвалений Верховною Радою 3 лютого.

Про це повідомили у прес-службі Президента.

На думку глави держави, прийнятий закон має ряд недоліків, які створюватимуть перешкоди в роботі дитячих установ. Тому, відповідно до Конституції України, В.ЮЩЕНКО повернув закон зі своїми пропозиціями для повторного розгляду Радою.

Суть внесених Президентом пропозицій зводиться до трьох основних моментів.

В.ЮЩЕНКО пропонує при визначенні розміру земельних ділянок, які надані в постійне користування «Артеку» і належать до земель державної власності і не підлягають відчуженню, врахувати земельну ділянку розміром 2,8 га колишнього пансіонату «Аю-Даг» (із пляжною зоною), що перебуває у дитячого центру «Артек» на праві господарського відання.

Крім того, Президент пропонує дозволити оренду закріпленого за дитячими центрами майна для розміщення аптечних кіосків, інженерно-технічних споруд зв`язку, а також банкоматів для обслуговування зарплатного проекту для працівників центру.

Глава держави також підкреслює, що останнім часом почастішали спроби запровадження сервітуту стосовно земельних ділянок, наданих у постійне користування «Артек», шляхом установлення сервітуту щодо цих ділянок за рішенням суду.

На його думку, встановлення земельного сервітуту може призвести до проходу (проїзду) територією дитячого центру вантажного транспорту, що спричинить загрозу життю і здоров`ю дітей та завдасть шкоду природному середовищу.

Президент пропонує заборонити встановлення сервітуту щодо майна, закріпленого за дитячими центрами «Артек» і «Молода гвардія» на праві господарського відання, а також щодо земельних ділянок, наданих дитячим центрам у постійне користування.

В.ЮЩЕНКО уповноважив керівника Державного управління справами Президента Ігоря ТАРАСЮКА представляти його пропозиції під час розгляду закону на пленарному засіданні Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 3 лютого ухвалила закон щодо державної підтримки та особливості функціонування дитячих центрів «Артек» и «Молода гвардія».

Законом передбачається надання додаткового фінансування у 2010 році на придбання 90% путівок «Артеку» та 100% путівок «Молодої гвардії».

Крім того, закон визначає особливості правового режиму майна дитячих центрів, що закріплено за ними на праві господарського відання та земельних ділянок, наданих їм в постійне користування.